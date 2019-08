È scomparso Milo, aiutateci a trovarlo

Nella notte scorsa a causa del forte temporale un cane meticcio (un lupoide) è scappato dalla casa dei proprietari a Ferrera di Varese. Si chiama Milo, è di colore nero e biondo, ha il microchip ed è docile. I proprietari, Valentina e Luca, hanno già allertato i comuni limitrofi, le forze dell’ordine, il canile, le associazioni che si occupano di animali, esposto volantini, cercato ovunque, ma di Milo non vi è traccia. Ora lanciano un appello su Varesenews: «Non sappiamo davvero più cosa fare per ritrovarlo e l’idea che magari si trovi ferito o spaventato da qualche parte da solo, non ci fa star tranquilli. Non vogliamo nemmeno pensare che sia successo qualcosa di grave, ma anche nel caso peggiore, vorremmo Milo con noi ugualmente, perché vorremmo dargli degna sepoltura. Per favore, aiutateci pubblicando sul vostro sito il nostro annuncio, se la gente in questi giorni di ultime vacanze ha una mezza idea di farsi due passi nel bosco o nel verde, per favore, invitateli a farli nella nostra zona (Via Mondiscia Ferrera di Varese) così magari lo ritroviamo… noi non abbiamo più voce, abbiamo fatto km e km a piedi e in auto, non ce la facciamo più. Non sappiamo più dove cercarlo. Grazie mille».

Chiunque avesse notizie di Milo può comunicarlo al numero 3495807317 oppure 3491310704

