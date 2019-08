Prima e Seconda Categoria, i gironi varesotti 2019-2020

Il Comitato Regionale Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato i gironi per la stagione 2019-2020. Ecco i campionati di Prima e Seconda Categoria che coinvolgono le squadre della provincia di Varese. Non manca qualche sorpresa, come lo storico Fbc Saronno inserito nel Girone B di Prima Categoria, quello comasco.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

ACCADEMIA BMV

ANTONIANA

ARSAGHESE

CALCIO BOSTO

CANTELLO BELFORTESE

CRENNESE GALLARATESE

FC TRADATE

FOLGORE LEGNANO

ISPRA

NUOVA FIAMME ORO FERNO

S.MARCO

SAN MICHELE

SOLBIATESE

TICINIA ROBECCHETTO

TURBIGHESE 1921

VALCERESIO A. AUDAX

SECONDA CATEGORIA GIRONE N

BEATA GIULIANA

BORSANESE

BUSCATE

CANEGRATE

LONATE POZZOLO

NERVIANO

CITTA DI SAMARATE

PARABIAGO

GORLA MINORE

OLGIATESE

ORATORIO SAN FRANCESCO

PRO JUVENTUTE

ROBUR LEGNANO

S. ILARIO

SAN MASSIMILIANO KOLBE

SOLBIATESE

VILLA CORTESE

VIRTUS CANTALUPO

SECONDA CATEGORIA GIRONE Z VARESE