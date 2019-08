Telecamere contro i furbetti della spazzatura

Ormai è guerra aperta a chi abbandona i rifiuti. Anche Galliate Lombardo si è attrezzata e, così come hanno fatto altri comuni, ha piazzato delle telecamere in alcuni punti del paese per filmare chi lascia i sacchi viola dove non dovrebbe.

«Vogliamo avvisare la cittadinanza che a seguito di numerose segnalazioni di abbandono di rifiuti sul territorio di Galliate Lombardo sono state piazzate da una settimana delle telecamere, in accordo con il consorzio di Polizia Locale, per controllare l’abbandono dei rifiuti – comunica l’amministrazione comunale– . Nelle prossime settimane avremmo i primi risultati e partiranno le relative multe».