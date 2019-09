Aggredita da due pastori tedeschi liberi mentre passeggia col cane

È stata davvero una brutta avventura quella vissuta da una donna di Gallarate che sabato mattina ha avuto la malaugurata idea di fare una passeggiata sotto casa con il suo cagnolino. Mentre stava passeggiando con il suo piccolo cane ha visto due grossi pastori tedeschi liberi sull’altro lato della strada.

Ad un certo punto ha tentato di nascondere il suo cane ma quando l’hanno vista sono partiti di corsa e le sono saltati addosso. Lei cercava di divincolarsi con il suo cane in braccio ma uno dei due si è aggrappato alla schiena graffiandola. A quel punto lei ha urlato per istinto per chiedere aiuto mentre i due cani di grossa taglia continuavano a circondarla. Solo dopo qualche urlo la proprietaria si è palesata e ha cercato di richiamarli da lontano ma i due pastori tedeschi hanno continuato a saltarle addosso, cercando uno spazio per mordere il suo cane.

A quel punto ha raggiunto la vicina casa della suocera che era poco distante ed è riuscita ad entrare nel cortile interno. La donna era sotto shock ed è stata soccorsa dagli inquilini del palazzo. Solo quando tutto è finito i proprietari sono comparsi e, invece di sincerarsi delle condizioni della vittima, hanno urlato a loro volta contro chi aveva visto la scena e li invitava a recuperare i loro cani.

La donna è stata poi portata in Pronto Soccorso dove le sono state medicate le escoriazioni e i graffi.

Fortunatamente la vicenda si è chiusa con danni limitati ma la cittadina gallaratese ha voluto raccontare questa vicenda perchè ha notato in diverse occasioni che i padroni di cani molossoidi li lasciano liberi in strada quando è vietato dalla legge. La persona aggredita questa volta ha deciso di fare denuncia e procedere contro i proprietari per dare un segnale anche perchè la vicenda poteva finire molto peggio.