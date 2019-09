Al via il nuovo corso di introduzione alla fotografia

Torna a Induno Olona il corso “Introduzione alla fotografia” tenuto da Luca Leone.

Il corso, realizzato in collaborazione con la Pro loco, prevede otto incontri in Biblioteca (in via Piffaretti), con teoria e proiezione di immagini, e due giornate di pratica fotografica in esterno, con esperienze di ritratto e foto paesaggistiche e naturalistiche.

Nella parte teorica si approfondiranno le regole della composizione dell’immagine e della corretta esposizione ma anche cenni di storia della fotografia e informazioni pratiche sulla fotocamera.

“Non il solito corso fotografico – dice Luca Leone, che con le sue immagini collabora con le Camere di commercio di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia, ma anche con i Beni culturali del Veneto – Piuttosto un primo passo verso un approccio semplice ma più tecnico per scattare con un’attitudine professionale”.

Il corso si terrà ogni lunedì dalle 21 alle 23 a partire dal 30 settembre, mentre le uscite saranno concordate con i partecipanti.

Per le iscrizioni o ulteriori informazioni inviare una mail a Luca Leone: lucaleonephoto@gmail.com