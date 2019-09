Andrea Leta nominato segretario generale A.I.A.C.

Durante l’assemblea nazionale dell’Associazione Italiana Amministratori di Condominio (A.I.A.C.) di Brescia del 12 settembre, il varesino Andrea Leta, già presidente della sezione di Varese, è stato eletto segretario generale nazionale.

La sede di Varese è ormai da tempo un riferimento nazionale per la qualità della formazione ai suoi associati e per la gestione degli stessi e proprio con riferimento al lavoro svolto sul territorio, è passata in pochi anni ad essere la prima associazione della categoria in Varese e provincia.

Con il suo discorso d’insediamento, Andrea Leta ha ribadito che la formazione di eccellenza tenuta negli anni a Varese ha sicuramente fatto la differenza e ha ribadito che i valori di A.I.A.C., passione, onestà, fiducia e lealtà sono e saranno sempre i capisaldi del suo ruolo di segretario generale.

A.I.A.C è una associazione senza fine di lucro, con sedi provinciali autonome, presenti in tutto il territorio italiano. E’ iscritta al MISE per l’eccellenza e qualità data agli associati e formazione.