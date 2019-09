Assicurazione RCA: tutto quello che c’è da sapere

Con il termine RC Auto si intende la copertura assicurativa per responsabilità civile. È un contratto obbligatorio per legge, stipulato con una compagnia di assicurazioni e tutela le persone e le auto – sia esse in sosta sia in circolazione – da ogni possibile evento avverso. Attivare una nuova polizza è semplice: basta avere a portata di mano il libretto di circolazione, i documenti di identità e il cosiddetto attestato di rischio. Quest’ultimo, naturalmente, assume un valore fondamentale, dal momento che consente di calcolare, attraverso il sistema del Bonus-Malus, la classe di merito o C.U. da assegnare al veicolo. Dalla storia assicurativa dell’auto dipende infatti il premio che il possessore della polizza dovrà versare alla società assicurativa, che sarà più alto o più basso in base a una serie di fattori.

Il sistema Bonus-Malus

Tutte le compagnie assicurative si affidano al sistema del Bonus-Malus. Seguendo questo principio, a un veicolo che raramente è stato coinvolto in sinistri corrisponde una classe di merito più alta, con un conseguente costo per la polizza più basso. Chiunque acquisti un’auto, può trasferire la copertura assicurativa e la relativa classe di merito alla nuova vettura. In caso di assenza di una polizza in atto, l’automobilista partirà da un nuovo contratto, che assegna automaticamente ad ogni contraente la classe di merito di ingresso, la quattordicesima. Se l’automobilista, trascorso un determinato periodo di osservazione, non avrà causato incidenti, potrà approdare a una classe più alta.

Massimale, assicurazioni accessorie e copertura assicurativa

A patto che i sinistri avvengano in maniera fortuita, una RC Auto garantisce il rimborso dei danni causati a terzi dalla circolazione di un autoveicolo. La compagnia assicurativa si fa carico di eventuali risarcimenti a persone, cose e automobili. Compresi i passeggeri del veicolo che ha causato l’incidente. Tuttavia, ogni polizza deve rispettare un massimale fissato al momento della stipula, oltre al fatto che, come illustrato su Chescelta.it l’RCA non comprende il guidatore. Per questo motivo, le compagnie assicurative propongono di tutelare i propri clienti con una serie di polizze accessorie, compresa quella che copre da rischi chiunque si trovi alla guida del veicolo: si tratta coperture non obbligatorie, opzionabili al momento della stipula del contratto, che tutelano da eventuali danni non compresi in una RC auto di base. Tra queste ci sono le più classiche, come quelle furto e incendio; ma le opzioni messe a disposizione dalle principali compagnie assicurative tendono a coprire una vasta casistica di eventi avversi: una RCA può infatti garantire anche la tutela legale al momento del sinistro, oltre a fornire soccorso stradale in caso di incidente.

Assicurazioni nominali o estendibili

Scegliere un’assicurazione auto significa valutare al meglio le proprie abitudini e optare per un pacchetto che possa rispondere a ogni possibile esigenza. Per esempio, per coprire il guidatore si può stipulare un’apposita polizza, considerando che in una normale RCA l’automobilista, come responsabile del sinistro, non avrebbe diritto ad alcuna tutela. Inoltre, le compagnie assicurative mettono a disposizione ben due opzioni: nel caso in cui a utilizzare un’automobile ci sia un unico proprietario, si può optare per una polizza di tipo nominale, che copra esclusivamente da eventuali danni l’unico guidatore del veicolo. In caso di auto condivise da più familiari, è invece più opportuno orientarsi verso una polizza estendibile, che, a fronte di un premio più alto, possa tutelare dai danni subiti anche automobilisti diversi da colui che abitualmente fa uso del veicolo. Tuttavia, questo genere di garanzia non è applicabile a guidatori che causino incidenti in violazione delle norme vigenti, come nei casi in cui ci si metta alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge o sprovvisti delle cinture di sicurezza.