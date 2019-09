Camion esce di strada e perde migliaia di litri di acqua

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate sono intervenuti sulla SS 366 “superstrada della Malpensa” per un incidente stradale, intorno alle 23 di giovedì 12 settembre. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro laterale alla carreggiata.

Nell’urto si è lesionata una vasca per l’antincendio che serve uno dei sottopassi dell’arteria stradale.

Migliaia di litri di acqua si sono riversati sulla superstrada spargendo olio e carburante persi dal veicolo incidentato. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con personale sanitario per soccorrere il ferito.

La superstrada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, si sono registrati disagi per la circolazione.