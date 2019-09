Dal supermercato al web: anche la spesa su Amazon premia le scuole

Lanciata con successo dai supermercati qualche anno fa, l’idea della “spesa che premia le scuole di figli e nipoti” debutta anche su Amazon con la nuova iniziativa “Un click per la Scuola”.

Niente buoni né bollini da raccogliere, ma una semplice “spunta” al momento dell’acquisto e il gioco è fatto: il 2,5% della spesa effettuata online sarà donato alla scuola prescelta. Qualunque scuola: dall’infanzia alle superiori, pubbliche o private.

L’iniziativa è partita a fine agosto e proseguirà fino al 20 febbraio. Ogni scuola ha un suo “salvadanaio virtuale” dedicato, in cui vede crescere il proprio credito virtuale da spendere a fine inverno all’interno di un catalogo di oltre mille proposte, tra cui attrezzatura elettronica, cancelleria, ma anche articoli sportivi, giochi e strumenti musicali per tutte le età e le esigenze.

Per aderire è sufficiente un unico accesso alla pagina di riferimento unclickperlascuola.it e selezionare sulla mappa dell’Italia l’istituto a cui si vuole fare la donazione. Da quel momento in poi per ogni acquisto fino alla fine della campagna a febbraio, Amazon devolverà in automatico una parte della nostra spesa alla scuola prescelta. La cifra sarà del 2,5% nella fase di lancio e scende al 1,5 per cento da novembre.