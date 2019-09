Il Festival dello Gnocco Fritto e dell’Emilia Romagna arriva a Legnano

Dopo il grande successo al Museo del Tessile di Busto Arsizio lo scorso Giugno, Tipico Eventi e l’Associazione Culturale le Officine insieme alla storica Contrada San Domenico arrivano da venerdì 6 a domenica 8 settembre a Legnano in Piazza Primo Maggio con un weekend all’insegna delle migliori specialità della cucina dell’Emilia Romagna, grande protagonista lo Gnocco Fritto.

Entusiasti i ragazzi dell’Associazione Culturale Le Officine: “Siamo felicissimi di unire le forze con la Contrada San Domenico per portare un format di grande successo anche nella città di Legnano. Lo gnocco fritto è uno dei piatti più amati dal nostro pubblico di eventi di Street Food, ma è anche un simbolo della tradizione e della cucina italiana nel mondo. Il Festival dello Gnocco Fritto e dell’Emilia Romagna è la grande festa che regala un weekend pieno di gusto, musica e divertimento a migliaia di giovani, adulti e intere famiglie!

L’Emilia-Romagna è conosciuta nel mondo come la terra della “Food Valley” con la più alta quota di prodotti DOP e IGP e la prima regione per export agroalimentare in Italia!

Tanti paroloni per dire che questo weekend tutto quello che assaggeremo sarà un capolavoro di gusto e tradizione; farà da padrone lo gnocco fritto accompagnato con tantissimi salumi e formaggi del territorio, ma non solo! Troverete Tigelle, fritto di pesce, lasagne alla bolognese, zuppa dio cozze, anolini tagliolini di mare, Lambrusco, birre artigianali locali e tantissimi altri prodotti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la città di Legnano, sempre molto aperta e disponibile verso quelle iniziative volte sì all’intrattenimento ma anche alla cultura e all’aggregazione e molto attenta verso le esigenze di svago e divertimento dei suoi cittadini. Il Festival nasce infatti con l’obiettivo di coinvolgere in una grande festa intere famiglie, regalando un weekend ricco di gusto e spensieratezza.”

Orari

Venerdì: dalle 18.00 a Mezzanotte

Sabato: dalle 18.00 alla 1.00 Domenica: dalle 12.00 a Mezzanotte

Programma del Festival

Venerdì 6, il pazzo karaoke di Ariele

Sabato 7, Jolly Blue live – Omaggio agli 993

Domenica 8, Fleurs di Pesco live – Omaggio a Lucio Battisti

Tutti i giorni gonfiabili per bambini!

Gli amici a quattro zampe sono benvenuti