Il Festival dello gnocco fritto anima il fine settimana della Contrada di San Bernardino a Legnano

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, l’irresistibile Sagra dello Gnocco Fritto torna a Legnano per un weekend all’insegna dei sapori autentici dell’Emilia Romagna! Organizzata in collaborazione con la Street Food Parade e l’Associazione Contrada San Bernardino (via Somalia 13), l’evento vi trasporterà nel cuore della tradizione culinaria emiliana con una delle sue specialità più amate: il gnocco fritto.

Preparatevi a gustare il profumo fragrante e la croccantezza del gnocco fritto, servito con salumi tipici e un menu ricco di piatti tradizionali. Questo weekend di sapori ti farà viaggiare attraverso una delle regioni più amate d’Italia.

Prenotazioni consigliate, posti limitati con servizio SOLO al tavolo.

È possibile prenotare compilando io modulo online che potete trovare cliccando qui https://cutt.ly/TeT4JoZU oppure chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3400558011.

L’evento si svolgerà in uno spazio coperto e accogliente e quindi è confermato anche in caso di maltempo.

Orari

Venerdì: dalle 19 a mezzanotte

Sabato: dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte

Menu completo

Cestino di Gnocco fritto con tagliere di salumi misti 15 euro

Piatto Parma: gnocco fritto con prosciutto crudo di Parma 10 euro

Gnocco fritto con bresaola 10 euro

Gnocco fritto vegano con hummus di ceci 7 euro

Gnocco fritto con gorgonzola 7 euro

Gnocco fritto con gorgonzola e hummus di ceci 10 euro

Solo gnocco fritto 5 euro

Tortelli burro e salvia 10 euro

Lasagne emiliane 11 euro

Gnocco fritto con Nutella 5 euro

Tiramisù 5 euro