Piantata in Asso, a Casciago una giornata in discarica per ridare vita a vecchi oggetti

Una giornata per ridare vita a vecchi oggetti, trasformarli in opere d’arte o restituire un valore a qualcosa che non si usa più. Tutto in un luogo particolare, una piattaforma ecologica o discarica che dir si voglia.

L’idea di “Piantata in asso 2025” è un po’ questa. L’evento si svolgerà a Casciago, tra i container della piattaforma ecologica di via Della Fontana 11, domenica 6 aprile dalle 10 alle 18: sarà una giornata all’insegna del riciclo, ma anche della bellezza e dell’economia circolare, con un mercatino con espositori, produttori locali che proporranno i loro prodotti, workshop e tanto altro.

Ad ideare questo progetto un gruppo di lavoro tutto al femminile, composto da Giulia Bonomi (concept), Federica Campana (direttore creativo), Franca Formenti (Project Manager), Camilla Turroni (manager con esperienze nel mondo dei servizi di consulenza sulla sostenibilità alle aziende) e Sara Pozzi (segretaria).

«L’idea di organizzare questo evento all’interno di una discarica, per la prima volta in assoluto, ci è piaciuta subito e abbiamo accolto il benestare del Comune di Casciago con grande entusiasmo – raccontano le organizzatrici -. Gli oggetti usati verranno riutilizzati ad riuso creativo, in una giornata aperta a privati, artisti, aziende, artigiani che abbiano oggetti da esporre a prezzi accessibili e tutti frutto di riciclo. Già ci sono le prime adesioni. Le discariche sono spazi dove vengono gettati oggetti ancora utilizzabili, e lo smaltimento comporta costi enormi per le comunità e gravi conseguenze ambientali. L’idea di Piantata in Asso è quella di ribaltare questa percezione, trasformando la discarica in un luogo di riqualificazione e sensibilizzazione, come già avviene in alcuni Paesi orientali. Non si tratta di una provocazione, ma di un impegno concreto per promuovere l’economia circolare e ridurre l’inquinamento legato all’economia lineare, che produce oggetti con obsolescenza programmata e una data di scadenza incorporata».

COME ADERIRE

La discarica di Morosolo ospiterà un mercatino dell’usato e del riciclo creativo. Attraverso una call for entries, cittadini, artigiani e aziende saranno invitati a esporre e vendere oggetti usati, riciclati o ricustomizzati. Verranno selezionati oggetti che rispecchiano principi di sostenibilità, innovazione e creatività. Quota di partecipazione: 15€ simbolici, per favorire una larga partecipazione. L’evento sarà aperto al pubblico.

IL COMUNE

«Il progetto ci è sembrato da subito molto interessante, sostiene il riciclo e il riutilizzo, il ridare vita ad oggetti che possono diventare altro, ridando loro vita. La piattaforma ecologica è il ruolo ideale per la sua destinazione, per il suo scopo: si dà continuità alla vita degli oggetti, con altri utilizzi, altri scopi. Sposiamo questa filosofia in pieno e in più abbiamo l’intenzione di promuovere mercatini degli hobbisti con un occhio all’ambiente, al territorio, all’arte: Piantata in asso coniuga tutto questo ed è un evento destinato a tutti, piccoli e grandi. Speriamo possa essere un germoglio che può fiorire ed essere replicato. È una scommessa che ci auguriamo di vincere, grazie alle nostre partner», commenta Mirko Reto, sindaco di Casciago e gli assessori Alberto Gaggioni e Giacomo Baroni.

LE PRIME ADESIONI

Tra gli espositori che hanno aderito ci sono Giorgia Ferrari, un’artigiana che nella bottega ancora esistente di Adriano Bressan – artigiano storico varesino che produceva borse e accessori per le grandi firme italiane – ha appreso grazie agli insegnamenti dello stesso a recuperare il pellame del magazzino per produrre bracciali e collane (IG @muri_gioielliinpelle); Giovanni Dal Cin e Francesco Bruno due artigiani che assemblano oggetti in disuso per creare delle lampade (IG @wildesignart e @francescobruno461); Laura Bettini proprietaria del nuovo negozio di abiti usati – una catena di franchising – in via Crispi che vende solo abiti usati (IG @okidoki.varese); Chiara Achini, educatrice ed artista casciaghese che ridà vita a vecchi oggetti dipingendoli e restaurandoli con un tocco unico e colorato (IG @la_merla_art).

IN CASO DI BRUTTO TEMPO L’EVENTO VERRÀ RIMANDATO LA DOMENICA SUCCESSIVA (13 APRILE)

Per informazioni e adesioni

www.piantatainasso.com

info@piantatainasso.com

IG @piantatain.asso