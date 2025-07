Cogliate si accende nella “Notte Nera”: musica, luci e spettacoli per la quinta edizione

Tutti fanno la Notte Bianca? A Cogliate no, si fa la Notte Nera. L’evento è in programma sabato 12 luglio nel centro storico di Cogliate che si trasformerà per un appuntamento che coniuga spettacolo, divertimento e socialità in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, tra street food, attrazioni per tutte le età e giochi di luce.

Le vie del centro saranno animate da profumi, sapori e musica, grazie alla presenza degli stand gastronomici che proporranno specialità da gustare mentre si passeggia tra mercatini, installazioni luminose e scenografie originali. A fare da cornice all’evento ci saranno anche spettacoli dal vivo, esibizioni di danza, artisti di strada, magia, dj set e la suggestiva silent disco allestita nel parco cittadino.

I più piccoli avranno a disposizione un’intera area pensata per loro, con gonfiabili, bolle di sapone musicali, truccabimbi, laboratori e giochi, mentre per i più avventurosi non mancheranno le escursioni notturne e le camminate luminose. La serata sarà resa ancora più spettacolare da effetti speciali, spettacoli di fuoco, figure luminose come Cat Woman e installazioni artistiche capaci di trasformare il paese in uno scenario onirico.

I partecipanti sono invitati a portare con sé luci, lanterne e accessori led per contribuire a illuminare simbolicamente la “notte più buia dell’anno”, rendendola ancora più viva e colorata.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cogliate in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui l’Associazione Giovani Sandalmazi, il Gruppo Volontari GVC, Avis Cogliate, Marciatori, Ecolandia APS, il Gruppo di Cammino, Team Diamante, l’Associazione Commercianti di Cogliate e il Parco delle Groane, che insieme rendono possibile questa grande festa collettiva.