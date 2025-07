Rock e sapori dal mondo: la festa continua con Rock in Saronno e Hop Hop Street Food Festival

Dall’11 al 13 luglio, il quartiere Matteotti di Saronno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Rock in Saronno e Hop Hop Street Food Festival, una tre giorni all’insegna della musica rock e delle specialità del cibo di strada provenienti da tutto il mondo. Cuore pulsante dell’evento sarà Viale Amendola, che si animerà con i profumi delle cucine itineranti e le sonorità travolgenti di un programma musicale ricco e variegato.

Venerdì 11 luglio – Surf rock e country dal vivo

Ad aprire la rassegna musicale saranno i Dune Riders, trio saronnese che fonde le sonorità riverberate del surf rock con atmosfere ipnotiche e cinematografiche ispirate al deserto. Una performance strumentale che promette suggestioni evocative e coinvolgenti.

A seguire, l’energia trascinante dei The Mama Bluegrass Band farà vibrare la serata con il loro mix di country rock, passione e ritmo. Un viaggio musicale tra polvere e stelle, che scalderà il pubblico con la forza del folk più autentico.

Sabato 12 luglio – Cantautorato e rock irriverente

La serata del sabato si aprirà con la voce intensa e delicata di Caterina Cropelli, giovane cantautrice trentina emersa a X-Factor 2016, che ha calcato i palchi accanto a nomi come Carmen Consoli, Max Gazzè e Fulminacci. Il suo ultimo singolo, “Spettinata”, scritto insieme a Gio Evan, è un inno alla libertà emotiva, tra spontaneità e leggerezza.

Dopo di lei, sarà il turno de Le Endrigo, band dal sound eclettico che mescola rock, pop-punk e testi ironici, con uno stile irriverente e visivamente esplosivo. Un live ad alto tasso di originalità e provocazione.

Domenica 13 luglio – Tributi rock tra Usa e Italia

Gran finale domenica con una serata interamente dedicata ai tributi musicali. Ad aprire saranno gli Sraight For Straight, che propongono un viaggio sonoro tra rock e blues, passando idealmente da Saronno a Woodstock e fino al Mississippi. Un set che ripercorre i grandi classici della musica americana.

A chiudere il festival ci penseranno le Italian Women Tribute Band, prima rock show band tutta al femminile dedicata alle grandi voci italiane. Mina, Patty Pravo, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Elisa e molte altre: oltre 60 anni di musica italiana reinterpretati in versione rock, con arrangiamenti originali e una presenza scenica d’impatto che rende questo spettacolo unico nel suo genere.