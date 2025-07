Solaro, torna la Notte Bianca: “Nessun Dorma” animerà la città il 12 luglio

Sabato 12 luglio l’evento prenderà il via alle 18.30 con un ricco programma pensato per tutte le età: bancarelle di street food, stand degli hobbisti, giochi e attività per bambini e famiglie, spazi dedicati al divertimento e alla socialità

Nella serata di sabato 12 luglio Solaro si accende con la 14ª edizione di “Nessun Dorma”, la Notte Bianca organizzata dal Comune che animerà le strade del centro dalla prima serata fino a notte fonda.

Un’intera notte di festa

L’evento prenderà il via alle 18.30 e offrirà un ricco programma pensato per tutte le età: bancarelle di street food, stand degli hobbisti, giochi e attività per bambini e famiglie, spazi dedicati al divertimento e alla socialità. Le vie della città si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra luci, musica e colori.

Punto culminante della serata sarà il concerto gratuito delle 22.30, con lo spettacolo di Delirio Musicale Collettivo. Energia, ritmo e partecipazione, per ballare e cantare insieme sotto le stelle.

Un appuntamento ormai tradizionale

Giunta alla sua quattordicesima edizione, “Nessun Dorma” è diventata una delle manifestazioni più attese dell’estate solarese. Un momento di festa collettiva, che valorizza il centro cittadino e coinvolge cittadini, associazioni e attività locali.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.comune.solaro.mi.it.

(nella foto del Gruppo fotografico Cogli l’attimo, che ringraziamo, un momento dell’edizione 2024 della Notte Bianca)