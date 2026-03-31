Pasqua e Pasquetta da Birrificio Settimo: menu, grigliata e musica live

Con l’arrivo della primavera, il Birrificio Settimo di Carnago (via Monte Rosa, 33) si prepara a vivere uno dei weekend più attesi dell’anno con un doppio appuntamento: il pranzo di Pasqua in famiglia domenica 5 aprile e il Pasquetta Party lunedì 6 aprile all’insegna della griglia, della birra e della musica live.

Pasqua: il pranzo che è già una tradizione

Quello del pranzo di Pasqua da Birrificio Settimo è ormai un rito consolidato. Quest’anno ritorna con un menu speciale da abbinare alle birre artigianali di casa B7 e, se il tempo lo permetterà, la terrazza con vista Monte Rosa a fare da cornice. La prenotazione è obbligatoria, tutti i dettagli e il menu sono disponibili cliccando qui.

Pasquetta: si griglia, si beve, si balla

Dopo il sold out dell’edizione 2025, torna il Pasquetta Party: la tradizionale maialata accompagnata da antipasti, colomba e birre a volontà. Confermata infatti anche quest’anno la formula Open Beer, con le spine always on fino alle 15:45.

Ovviamente non poteva mancare la musica con i Festagram a fare da colonna sonora in terrazza. L’evento si svolge dalle 12 alle 16:30 e la prenotazione obbligatoria. Tutti i dettagli sul sito del birrificio

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