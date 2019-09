Firmato in Regione il protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) , hanno siglato a Palazzo Pirelli con i rappresentanti di imprese e associazioni , categorie e università, il ‘Protocollo Lombardo per lo sviluppo sostenibile‘.

Il Protocollo nasce dalla volontà di qualificare la regione Lombardia come eccellenza anche sotto il profilo della sostenibilità, economica, sociale e ambientale, dando concretezza agli impegni assunti, anche dall’Italia, con la sottoscrizione nel 2015 della Risoluzione delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” (Agenda ONU 2030).

Il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile è stato definito a seguito del confronto condotto con le rappresentanze istituzionali che partecipano al Patto per lo Sviluppo e all’Osservatorio regionale per l’economia circolare e la transizione energetica.

Tra i 40 enti sottoscrittori c’è anche l’Università dell’Insubria, rappresentata dal rettore Angelo Tagliabue.

Ecco il testo completo del protocollo sottoscritto