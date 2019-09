Una giornata di studi dedicata a Marcella Balconi

La Sezione A.N.P.I. di Novara, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel VCO “Piero Fornara” e l’Ospedale Maggiore della Carità, organizza per il 5 ottobre 2019, dalle 09.30 alle 13.30, una giornata di studio in memoria della dott.ssa Marcella Balconi nel centenario dalla sua nascita.

Marcella Balconi è stata una dei personaggi più illustri del Novecento novarese: partigiana, scienziata, pioniera della neuropsichiatra infantile, pediatra (formatasi alla scuola del prof. Piero Fornara) e amministratrice; ha speso la sua vita per ascoltare e dare risposte concrete alle persone più bisognose di attenzione, con un particolare sguardo volto ai bambini, ai piccoli in difficoltà, alle loro madri, al mondo della disabilità. Un percorso, quello da lei tracciato, che non va dimenticato e, anzi, riletto ad un secolo dalla nascita e venti dalla sua scomparsa, con gli occhi e le sensibilità dei contemporanei, partendo dagli anni della formazione all’interno di una famiglia ancorata a solidi valori di giustizia, democrazia e solidarietà, passando per l’esperienza partigiana, fino a quello della maturità politica, professionale e umana.

Interverranno ai lavori storici, colleghi e medici che si sono formati nel solco dell’insegnamenti e della strada tracciata da Marcella Balconi nell’ambito della neuropsichiatria infantile.

Programma:

Prima Parte – Tra l’eredità familiare e nuovi incontri

Giovanni Cerutti – Le radici di una scelta

Margherita Balconi – “Faccio quello che mi hanno insegnato i miei”

Cesare Bermani – Marcella Balconi. Specialista+politico

Pausa caffè

Seconda Parte – Tra rigore scientifico e passione politica

Tavola rotonda con Ornella Morpurgo, Mauro Manica e Giuseppe Veronica

Coordinano Gian Carlo Grasso e Paolo Bailo

Per un approfondimento bio-blibliografico visitare il sito www.marcellabalconi.it