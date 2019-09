Junior Cally, Fred De Palma, Mambolosco, Gemitaiz&Madman a Varese

Gli appuntamenti al negozio Varese Dischi continuano e lo fanno all’insegna del rap. Dopo Rocco Hunt, oggi a Varese per incontrare i fan, gli eventi nel piccolo negozio vedranno altri cantanti della scena musicale. A partire da Junior Cally che farà tappa venerdì 13 settembre, alle 15.

Fred De Palma invece è l’ospite di giovedì 19 settembre, alle 18. Mambolosco arriva in città martedì 24 settembre alle 18 e 30 mentre giovedì 26 settembre, alle 14, è in programma l’appuntamento con Gemitaiz&Madman.

I cantanti incontreranno i fan in occasione dell’uscita dei loro nuovi dischi. È possibile contattare gli organizzatori per conoscere le modalità di accesso agli incontri a 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.