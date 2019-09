La Lega in piazza per portare Busto alla manifestazione di Roma

Dopo il raduno di Pontida una no-stop in centro città. La sezione della Lega di Busto Arsizio sarà presente domenica 22 settembre, dalle 10 alle 18, in centro città, in via Milano, con un gazebo. Scopo del presidio sarà il Tesseramento 2019 e la raccolta delle adesioni per la grande manifestazione nazionale, in programma a Roma sabato 19 ottobre.

Al gazebo sarà anche possibile firmare a sostegno del segretario federale Matteo Salvini e contro la politica del nuovo Governo. Saranno presenti sostenitori, militanti, consiglieri e assessori comunali, il segretario cittadino Francesco Enrico Speroni, la vice sindaco Manuela Maffioli e la deputata europea Isabella Tovaglieri, che si alterneranno nel corso della giornata.

L’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri è intervenuta sabato sera alla tradizionale manifestazione “Pontida Giovani” organizzata dalla Lega Giovani sul Sacro Suolo di Pontida in occasione del raduno del popolo leghista: «Sono orgogliosa di essere salita sul palco di Pontida Giovani, per la prima volta da eurodeputata eletta, dopo aver partecipato a numerose edizioni da semplice militante e “giovane padana” – sottolinea Tovaglieri, che stava parlando dal palco quando è arrivato il “Capitano” Matteo Salvini, accolto da una vera e propria ovazione – l’entusiasmo e le presenze da record registrate a Pontida quest’anno solo la migliore risposta a chi dà la Lega per spacciata. Siamo stati traditi dai nostri ex alleati e dal presidente del consiglio Conte, che si è prestato al peggiore degli inciuci, ma sono loro i vinti, i poltronari arroccati nei palazzi dopo aver perso le elezioni a tutti i livelli, terrorizzati di misurarsi con le urne. E io sono orgogliosa che la Lega non abbia ceduto ai ricatti, perché noi vogliamo continuare a guardare negli occhi i nostri elettori e ci teniamo a quella dignità che altri hanno perso pur di salvare la poltrona».

Accolta anche lei da grande entusiasmo e da qualche coro da stadio, Isabella Tovaglieri ha ringraziato ripetutamente i Giovani del Carroccio, “la vera grande splendida famiglia della Lega”, dalla quale è stata designata per una candidatura a Bruxelles. «Se ce l’ho fatta, è solo per merito vostro. La mia voce in Europa sarà sempre la vostra voce” la promessa dell’europarlamentare bustocca. Rispetto al suo lavoro a Bruxelles, Isabella Tovaglieri ha preannunciato che è pronta a tirar fuori le unghie nelle commissioni in cui è stata nominata, la commissione FEMM sui diritti delle donne (“Non mi batterò per le quote rosa di cui non abbiamo bisogno, ma sarò ferma nella battaglia contro la violenza sulle donne, non un modo ideologico ma con la concretezza dimostrata dalla Lega al governo con la legge sul Codice Rosso”) e la commissione Industria (“in primis per la tutela del Made in Italy”)».