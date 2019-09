L’abbraccio al dottor Marzanati, colonna del Comune

Una vita in Comune, una carriera lunga 40 anni che si chiude con la meritata pensione.

Il 31 agosto scorso il dottor Claudio Marzanati del Comune di Luino è andato in pensione ed è stato salutato e ringraziato dai colleghi e dagli amministratori cittadini.

«Claudio Marzanati ha chiuso la sua onorata carriera come dipendente del Comune di Luino dopo quasi 40 anni di lavoro – scrive il Comune in una nota – Il dottor Marzanati è stato, nel tempo, responsabile di vari servizi e negli ultimi 20 anni, prima con la dirigenza del Settore servizi alla persona, poi come responsabile dei servizi sociali e dei servizi scolastici, ha contribuito con la sua professionalità e limpida correttezza a far crescere e consolidare dal punto di vita tecnico il sistema dei servizi e degli interventi forniti dal Comune a beneficio della comunità».

Tra i punti importanti della sua attività l’avvio dell’esperienza del Piano di Zona che dal 2003, dopo il rientro delle deleghe a suo tempo poste in capo all’allora Asl di Varese, ha visto riavvicinarsi al territorio servizi fondamentali quali il Centro diurno disabili, il Servizio di tutela minori e i servizi per la mediazione e integrazione al lavoro. Sotto la sua guida non solo questi servizi si sono consolidati e sviluppati (un solo esempio: il servizio di Tutela minori nel 2003 era costituito da due operatori a part-time per 40 ore settimanali di lavoro, ora l’equipe è costituita da 8 operatori per un totale settimanale di più di 160 ore…), ma l’intero sistema dell’offerta in ambito sociale a beneficio della popolazione del Distretto ( 24 Comuni e 56.000 residenti) ha conosciuto forte impulso.

«Un grazie, quindi, al dottor Marzanati che ha saputo unire doti di competenza tecnica a capacità umane di “ascolto” ed immedesimazione” che ne hanno arricchito la già notevole professionalità e che ha sempre saputo rapportarsi agli Amministratori con spirito di servizio e autonomia di giudizio e proposta».

«Lo abbiamo salutato tutti, non solo gli operatori dei servizi sociali – dice l’assessore alle Politiche sociali Caterina Franzetti – ma anche quelli di altri uffici collegati ai servizi sociali ed alla sua figura. Lungo è stato per me il periodo di collaborazione con il dottor Marzanati, prima con l’Amministrazione Mentasti poi con l’attuale Amministrazione Pellicini. Ne ho conosciuto il valore professionale e le doti umane, insieme abbiamo risolto tante situazioni quotidiane, spesso emergenze. Competente e collaborativo, ha saputo far crescere e rendere autonomi i propri collaboratori, ha gettato basi e tramandato il proprio know-how. Rispettato e stimato dall’intero organico municipale con il quale si è interfacciato costantemente, grazie alle proprie capacità ed esperienza ha saputo sempre creare un clima di serena e proficua sinergia».