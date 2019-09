Lancio di uova sulla porta della Lega

In un comunicato la sezione vedanese della Lega esprime tristezza e preoccupazione per un episodio di vandalismo di cui è stata oggetto la sede del partito.

“Purtroppo abbiamo notato che, nei giorni scorsi, qualche vile mano ha lanciato delle uova contro la sede della Lega di Vedano Olona – spiegano i responsabili della sezione – Siamo molto rattristati dal dover constatare che, chi non ha il coraggio di confrontarsi civilmente per la diversità di idee, debba ricorrere a questi sistemi per esprimere la propria opinione, evidentemente per la povertà delle sue idee”.

Nel comunicato si punta il dito contro “il clima d’odio e la libertà di questi gesti, che sono incitati costantemente dalla situazione politica locale e nazionale, come si è visto anche nella vicina Malnate, dove minacce ancor più gravi sono giunte ad una giovane candidata”.

“Quotidianamente, assistiamo ad haters che versano bile sui social e non, pur di denigrare e screditare l’avversario politico – prosegue la nota della Lega vedanese – una pratica che speriamo vada via via eliminata, e che, con forza condanniamo per permettere a chiunque di manifestare il proprio pensiero politico. Dispiace veramente vedere anche lo scarso rispetto che costoro hanno per il cibo, così sprecato ed indegnamente utilizzato. Questo atto non può che darci forza ed energia, per proseguire nella nostra pacifica e sicura battaglie per le nostre idee, che riteniamo oggi più che mai, giuste e risolutrici dei problemi che ci circondano.

Ne approfittiamo anche per rivolgerci a tutti coloro che hanno senso civico e voglia di confronto reale, per venirci a trovare nella nostra sede ogni lunedì sera”.

“All’autore del gesto – conclude la nota – invece comunichiamo che le forze dell’ordine stanno già acquisendo le immagini di diverse telecamera della zona, intenzionate a risalire all’autore di questo stupido gesto, che a differenza di altri, invitiamo a farsi avanti e chiedere scusa anche privatamente, per evitare in questo modo eventuali strascichi giudiziari una volta identificato”.