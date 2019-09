Libri e canestro in strada, “basket day” in via San Giovanni Bosco

Un sabato pomeriggio tra libri e basket, in via San Giovanni Bosco.

È il “Basket Day” di Abitare Le idee, primo appuntamento del nuovo ciclo “Chiacchierare le idee”.

Dalle 15 nei dintorni del concept store in via San Giovanni Bosco comparirà un canestro, disponibile per i bambini e ragazzi che vogliono giocare (iscrizioni e palloni in negozio).

Dalle 17 ci sarà un tre contro tre per i più grandicelli (Regolamento e iscrizioni sul posto). Si prevedono premi simpatici per i tre contro tre più intensi e divertenti. Dalle 18 Gara di Tiro improbabili.

Dalle 19 Davide Piasentini – Basketball writer – e Riccardo Pratesi presentano il libro su Derrick Rose. “Englewood, Chicago. Inverno 2001. La pioggia ha smesso da poco di cadere e dentro Murray Park, il playground del quartiere, c’è un ragazzino che gioca a basket. Da queste parti tutti lo chiamano Pooh. Il suo ball handling è davvero incantevole. La palla gli passa dietro la schiena e in mezzo alle gambe con una facilità incredibile. Il suo vero nome è Derrick Rose, ha compiuto da poco tredici anni e abita a due isolati dal parco. Non è un ragazzino qualsiasi. Derrick, probabilmente, è il più straordinario talento cestistico che la città di Chicago abbia mai conosciuto. Questa è la sua storia”.

“Chiacchierare le idee” è il nuovo format per Abitare le idee, che presenta un modo nuovo di approfondire temi abbinando spazi di confronto a buona musica, birre e cibo in collaborazione con Barley House. Una chiacchierata tra persone sui temi tra i più diversi e controversi del mondo dello sport, della musica, della cultura. Non si disdegneranno incontri a tema sulle grandi passioni del negozio, come i cocktail, i distillati, i vini, le birre e gli abbinamenti con il cibo e le spezie. La conduzione delle serate viene affidata di volta in volta ad un moderatore del territorio e ad uno o più ospiti scelti tra i più competenti sul tema scelto.

A novembre si terrà un secondo “basket day” con Flavio Tranquillo, prima voce del basket su Sky.