L’Insubria amplia i suoi servizi per l’autonomia degli studenti DSA

È tutto pronto per la terza edizione del corso di perfezionamento per «Tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento», organizzato dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria con l’obiettivo di promuovere l’autonomia dei soggetti con Dsa nella loro quotidianità.

Sono 160 ore di lezione, proposte un giorno al mese dal 9 novembre per circa un anno, nelle aule del Campus di Bizzozero, a Varese; iscrizioni entro il 23 settembre.

Il corso è diretto dal professor Cristiano Termine, neuropsichiatra infantile molto attivo su queste tematiche, che promuove anche una giornata-evento fitta di ospiti martedì 8 ottobre nell’Aula Magna dell’ateneo, in via via Ravasi 2 a Varese, nell’ambito della Settimana nazionale della dislessia, dedicata quest’anno al tema «Diversi e uguali: promuoviamo l’equità».

Intanto l’Insubria ha approvato la terza edizione della Carta dei servizi per le attività destinate ai propri studenti con Dsa, varata nel 2011 e aggiornata nel 2015. Questa nuova revisione punta sul potenziamento dell’autonomia individuale degli studenti attraverso progetti formativi personalizzati che consentano loro di affrontare con serenità e consapevolezza il percorso universitario.