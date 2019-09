L’M5s Invidia plaude al nuovo ministero dell’Innovazione

A brindare per la nascita del nuovo Governo Conte a trazione M5s, Pd e Leu è il deputato varesino Niccolò Invidia che della squadra annunciata da Conte al Quirinale sposa soprattutto la scelta di aver istituito un dicastero dedicato all’innovazione e alla Digitalizzazione.

«Per me è motivo di immensa felicità la scelta di Conte di avere un ministero dell’innovazione, atteso da sempre in Italia – spiega Invidia, che ha dedicato la prima parte del suo incarico proprio ai temi dell’innovazione tecnologica -. Sia io che molti colleghi della Camera siamo molto felici di avere persone del calibro di Paola Pisano, Federico d’Inca’ e Lorenzo Fioramonti in questi dicasteri chiave per il futuro del Paese. Non vediamo l’ora di poter iniziare a lavorare con loro».