Nasce il primo nodo di un Internet Exchange in Ticino

Si è svolta oggi a Melano, in Canton Ticino, la presentazione dell’apertura del nuovo nodo dell’Internet Exchange SwissIX alla Moresi.com, azienda da anni attiva in Ticino nella fornitura alle aziende di servizi di consulenza strategica, progettazione e gestione in ambito IT.

Il nodo – il nono in territorio svizzero dell’associazione SwissIX, il più grande Internet Exchange Point in Svizzera – è il primo in assoluto in Ticino e rappresenta un punto di partenza per l’intero Cantone, per migliorare la rete internet in termini di efficienza e sicurezza.

Un Internet Exchange Point o IXP è una piattaforma condivisa grazie alla quale diversi operatori, siano essi fornitori di servizi internet, vettori di telecomunicazioni (carrier), erogatori di contenuti online, e altre tipologie di enti e aziende del territorio, possono interconnettersi ed accordarsi per scambiare traffico Internet in modo libero. In questo modo si ottimizzano gli scambi, aumentando l’efficienza e la velocità delle connessioni a banda larga, abbattendone anche i costi di accesso, per offrire agli utenti un servizio migliore.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare presso la nostra infrastruttura il primo IXP in Ticino – ha detto Nicola Moresi, CEO di Moresi.com – Dal nostro punto di vista si tratta di portare avanti un impegno che, come azienda, abbiamo con il nostro territorio. Questo Internet Exchange Point agevolerà la ridondanza e la neutralità della rete internet, con grandi benefici per tutti, anche in termini di sicurezza: il traffico locale, infatti, potrà restare entro i confini nazionali e del cantone».

Attivato l’Internet Exchange Point, i passi successivi saranno quelli di collegarlo con altri data center e coinvolgere enti e realtà del territorio affinché possa diventare una piattaforma di collaborazione fruttuosa: un punto di partenza per lo sviluppo tecnologico di tutto il Canton Ticino.

Nel suo intervento Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia, ha sottolineato come il primo nodo di un Internet Exchange in Ticino sia un importante passo in avanti per un Cantone che punta sull’innovazione e sulla tecnologia quali concetti cardine della propria strategia di sviluppo economico.

«Ancora una volta il nostro Cantone si arricchisce di un valore aggiunto – ha detto Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio e dell’industria del Cantone – La Camera di Commercio del Cantone Ticino tiene particolarmente a sottolineare questa iniziativa privata che valorizza ulteriormente lo sviluppo tecnologico sul nostro territorio. La stabilità e l’interconnessione delle reti è un elemento essenziale per garantire la competitività delle nostre aziende nel contesto nazionale e internazionale».