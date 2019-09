Pedone investito sulla strada Briantea

Un pedone è stato investito sulla Briantea nel tratto più vicino al centro di Malnate, via Martiri Patrioti.

L’incidente è avvenuto alle 10.40 nei pressi dell’incrocio (già teatro di gravi episodi) con via Libia e via Somalia.

Questa la dinamica comunicata dalla Polizia Locale di Malnate: l’autovettura proveniente da Varese stava percorrendo la via Martiri Patrioti in direzione Como. Il pedone, per cause ancora da accertare, ha attraversato improvvisamente la carreggiata fuori dagli attraversamenti pedonali. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.

I primi soccorsi sono stati prestati dal conducente dell’auto e dagli astanti. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Malnate. Il traffico si è regolarizzato circa 30 minuti dopo l’evento.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, in codice rosso, per soccorre l’uomo ferito: è stato portato in ospedale in codice giallo, dunque con ferite, ma non in immediato pericolo di vita.

Il traffico, già rallentato per i lavori in corso sulla strada principale di Malnate, ha causato ulteriori rallentamenti da e per Varese.