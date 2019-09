Piccoli ma importanti lavori contro il boom delle erbe infestanti

Gli uffici dei lavori pubblici in questo mese hanno ricevuto da parte dei cittadini diverse segnalazioni per il moltiplicarsi di erbe infestanti sui bordi delle strade e sui marciapiedi che sarebbero in misura maggiore rispetto agli scorsi anni.

L’Amministrazione comunale vuole dimostrare attenzione anche alle piccole cose e a queste situazioni pur nella difficoltà di prevedere in maniera ottimale gli interventi nel rispetto di nuove normative che vanno rispettate.

Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di diserbo tramite strumenti meccanici delle strade di Castellanza. Progressivamente la squadra di operatori percorrerà tutte le nostre strade per eliminare le erbacce infestanti lungo i bordi e sui marciapiedi.

L’amministrazione, inoltre, mette al corrente i cittadini che è stato sostituito il diserbo chimico e le sue implicazioni e rischi per l’ambiente con quello meccanico nel rispetto delle recenti direttive regionali (D.G.R 11/3/19). Un ulteriore intervento di diserbo meccanico è già previsto per fine settembre inizio ottobre, per il prossimo anno sarà studiato un programma più incisivo e puntuale di diserbo delle strade

Infine c’è un altra attività programmata dall’amministrazione, poco visibile ma ugualmente importante : sono gli interventi di spurgo e lavaggio dei tombini stradali della nostra città. Le operazioni, con particolari autobotti, sono eseguite da Amiacque (gruppo CAP) seguendo un programma concordato con l’Amministrazione in modo da coprire l’intero territorio e ripetendoli nell’anno in zone di particolare rischio intasamenti. Gli interventi vengono comunque effettuati in tempi rapidi in caso di situazioni di rischio o su segnalazione dei nostri uffici.