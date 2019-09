Pulizie mattutine con la delegazione finlandese

(Nella foto una precedente edizione di Puliamo il mondo ad Ispra)

Ad Ispra, il circolo Legambiente La Fornace avrà molti aiutanti, anche internazionali, per l’edizione 2019 di “Puliamo il mondo”.

Venerdì 20 settembre le scuole primaria e secondaria, il gruppo Eurosub, una delegazione del JRC e i rappresentanti del semestre di presidenza finlandese si ritroveranno alle 8.30 nell’area ex canottieri di via Riviera per dare il via ad una mattinata di grandi pulizie.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al 27 settembre.