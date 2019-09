Sassate in piazza don Spina. “Senza la farmacia avanza il degrado”

Sassate sull’insegna, la cassetta della posta divelta, in aggiunta all’insegna della farmacia “cancellata” da mesi alla bell’e meglio. Non uno scenario particolarmente piacevole, quello di piazza don Spina, ai margini del nucleo storico di San Giulio a Cassano Magnago.

«La farmacia da San Giulio se n’è andata da qualche mese ormai ed in Piazza Don Spina il degrado inizia a prendere il sopravvento» denuncia Tommaso Police, consigliere comunale e segretario cittadino del PD. «Spero che gli autori di questi atti di vandalismo vengano individuati al più presto, tolleranza zero contro chi imbratta la nostra Città».

La questione però non è limitata al solo vandalismo di oggi. «All’amministrazione comunale chiedo di intervenire rapidamente per dare una nuova vita ai locali dell’ex farmacia» aggiunge Police. «Piazza don Spina non può diventare un luogo dell’abbandono! San Giulio merita ormai da troppi anni di essere riqualificata, rappresenta pur sempre il centro storico di Cassano Magnago. Provo tanta amarezza di fronte a questo degrado che si aggiunge alle numerose vetrine chiuse. È ora di intervenire».

La farmacia di San Giulio è stata a lungo al centro del dibattito, per il progetto di trasferimento del punto vendita in zona Sant’Anna, attuato poi a fine primavera.