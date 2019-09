Schiacciato dal suo trattore, 58enne in ospedale

Investito dal suo stesso trattore nel tentativo di farlo ripartire. Così un uomo di 58 anni è finito oggi pomeriggio, lunedì, in ospedale con ferite gravi ma non tali da metterlo in pericolo di vita.

Il lavoratore agricolo stava lavorando in un terreno situato in via Risorgimento a Gerenzano quando, a causa di un guasto al mezzo di lavoro, è sceso per verificare cosa fosse successo. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Saronno, il mezzo sarebbe ripartito improvvisamente, schiacciandolo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elicottero del 118 che ha stabilizzato e trasportato il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza.