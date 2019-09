“Servizio di ascolto” dei carabinieri a Cassano Magnago

“Servizio di ascolto” dei carabinieri, giovedì 19 settembre, a Cassano Magnago.

L’appuntamento è alle 16 in municipio, Sala Crespi (piano terra).

Il Comando dei Carabinieri di Cassano Magnago si pone “in ascolto” dei cittadini con una nuova iniziativa, organizzata in

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che invita i cittadini a dialogare e confrontarsi con i Carabinieri su

problematiche sociali e di sicurezza urbana. Durante l’incontro i cittadini potranno incontrare gli uomini dell’Arma, per

presentare i loro problemi e chiedere aiuto, consigli ed informazioni.

Il “servizio di ascolto” è un’importante iniziativa volta ad instaurare con il cittadino un dialogo confidenziale, mediante il

quale sia possibile fornire utili informazioni e ricevere segnalazioni per successivi approfondimenti