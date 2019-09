Sfida all’Insubria sui meccanismi della finanza

Un gioco a squadre per capire come funziona il mondo della finanza è in programma giovedì 3 ottobre nella sede del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria, a Varese.

Il progetto, alla terza edizione per l’ateneo, è realizzato in collaborazione con Consob e fa parte del «Mese dell’educazione finanziaria» e, a livello mondiale, della Wiw – World Investor Week, una campagna di Iosco per sensibilizzare sull’importanza dell’educazione e della protezione degli investitori ed evidenziare le varie iniziative dei regolatori dei mercati finanziari in queste due aree critiche.

Con la EduFin Competition i docenti Rossella Locatelli, Cristiana Schena, Alessandra Tanda e Andrea Uselli mirano a far luce non solo sui concetti base di intermediazione finanziaria e di finanza, ma soprattutto sull’importanza delle competenze e conoscenze di base per una maggiore consapevolezza delle proprie

scelte in questo ambito. Partecipa all’evento Giuseppe D’Agostino, delegato Consob alle attività di educazione finanziaria; modera il dibattito Maria Carla Cebrelli giornalista di VareseNews.

L’iniziativa, aperta anche agli esterni, è rivolta agli studenti dei corsi di Economia degli intermediari finanziari, di Economia dei mercati finanziari, Finanza aziendale e Principles of corporate finance. Le regole del gioco e il modulo di iscrizione sono disponibili su e-learning (chiusura delle iscrizioni: martedì 1° ottobre alle 22).

L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre dalle 9 alle 11 nell’aula 11 del Padiglione Didattico di via Monte Generoso, 71 a Varese.