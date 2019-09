Si perde nei boschi tra Crenna e Arsago, ritrovata dai vigili del fuoco

Ci si può perdere nei boschi in montagna, ma anche dietro casa. Come è successo a una donna di circa 70 anni che è stata soccorsa nella zona collinare che sta tra Gallarate e Arsago Seprio.

L’allarme è stato dato intorno alle nove e mezza di sera, sul posto sono stati chiamati vigili del fuoco e ambulanza che hanno iniziato le ricerche a partire dalla piana di Crenna, zona boscosa e di campi tra il rione di Gallarate e il quartiere di Moriggia.

La donna – che abita a poche centinaia di metri dall’ingresso al bosco- è stata recuperata circa un’ora dopo dai vigili del fuoco, che hanno perlustrato la zona con una squadra dal distaccamento di Busto-Gallarate e con una squadra del nucleo SAF (soccorritori in ambiente impervio). Stava bene, è stata portata sul mezzo della Croce Rossa di Gallarate e rincuorata. Non è stato neppure necessario portarla in ospedale.

È vero che spesso ci sono persone che affrontano con troppa leggerezza le gite in montagna, ma l’episodio dimostra come a volte anche zone vicino agli abitati possano trasformarsi in un’insidia: si può perdere l’orientamento anche quando si sta solo a qualche centinaio di metri in linea d’aria da una strada urbana. E in una zona che si crede di conoscere. Per fortuna il sistema dei soccorsi si è dimostrato anche questa volta efficiente.