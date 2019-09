Spara all’amico durante una battuta di caccia e lo uccide

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12 in territorio di Pedrinate in zona boschiva Penz vi è stato un incidente di caccia con esito letale.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, nel corso di una battuta di caccia dal fucile di un 51enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto è partito un colpo che ha colpito un 50enne svizzero, pure domiciliato nella regione.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso in supporto, sono intervenuti i soccorritori del SAM e della Rega. Purtroppo però i sanitari altro non non hanno potuto fare che constatare il decesso del cacciatore a seguito delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.