Sport senza barriere, un successo da 4500 ingressi

Si potrebbe parlare del successo di ‘Sport senza barriere’ elencando dei numeri: i 4500 ingressi registrati, oppure le 13 ore di massaggio cardiaco continuativo raggiunte, ma non basterebbe.

Perché la manifestazione luinese, che da venerdì a domenica ha dato la possibilità a migliaia di persone di cimentarsi in sport per abili e per disabili, è stata soprattutto capace di regalare una lezione di vita a chiunque vi abbia preso parte.

Bambini che correvano e provavano poi a tirare con l’arco, accanto ad atleti in carrozzina che si sfidavano a basket, partite di sitting volley, bambini ipovedenti in barca a vela, lezioni di massaggio cardiaco, persone amputate o con protesi che tentavano l’arrampicata su parete insieme ad altre normodotate che si cimentavano per la prima volta nell’impresa. Sul lungolago e all’oratorio san Luigi di Luino, c’era, soprattutto, una grande aria di festa: la festa dello sport, capace di superare ogni barriera.

Massimiliano Manfredi, delegato provinciale di Varese del comitato Paraolimpico – lui stesso atleta paraolimpico – lo spiega chiaramente: «Com’è andata la festa? Bastava guardare negli occhi le persone per capirlo: è stata un’esperienza capace di entusiasmare tutti e di raccontare la forza e la passione che investono gli atleti disabili nelle loro attività sportive. Grazie a questa manifestazione abbiamo dimostrato alle persone e alle famiglie che si possono affrontare tutte le difficoltà».

Un gran successo celebrato anche da un record mondiale: sono state infatti raggiunte le 13 ore di massaggio cardiaco continuativo, facendo entrare Luino, di fatto, nel Guinness dei Primati. Una postazione della Croce Rossa Italiana dava una lezione sulla pratica salvavita, subito dopo i volontari, a turno, praticavano il massaggio cardiaco ad un manichino: un lavoro di squadra di oltre 400 persone che ha appassionato adulti e ragazzi, come racconta Marco Massarenti, promotore dell’evento: «Ci sono stati ragazzi di 11/12 anni che hanno fatto la fila più volte per partecipare a questa sfida: importante il record battuto, ma soprattutto il valore didattico di quanto si è svolto».

Massarenti, presidente della Federazione nazionale Unimpresa sport e tempo libero, non nasconde l’emozione per il successo della manifestazione: «Fino a qualche giorno fa sembrava che a Luino pochi fossero a conoscenza di quanto stavamo organizzando, ma poi la partecipazione è stata al di sopra delle nostre aspettative, con oltre 4500 ingressi e gente di tutte le età che si è cimentata nelle varie discipline sportive. Stiamo già pensando alla prossima edizione e siamo stati perfino contattati da altre città italiane che vorrebbero che questo evento si tenesse anche lì. Tutto è andato benissimo, grazie alla disponibilità di volontari e partner, che tengo a ringraziare. Anche grazie a loro, chiunque abbia preso parte a queste giornate di sport è tornato a casa con un grande insegnamento sul valore dell’inclusione».

A fare da corollario all’evento, uno dei momenti più toccanti della manifestazione: domenica, poco prima della chiusura della kermesse, un ragazzo con il suo solo braccio ha fatto volare alto un aquilone, sulle note della canzone ‘Leggero’ di Ligabue; il suo sorriso è entrato davvero nel cuore di tutti i presenti, concentrati sulla riuscita di quel volo libero. Anche grazie a momenti così, la prima edizione di ‘Sport senza Barriere’ ha davvero reso tutti più consapevoli e più uniti.