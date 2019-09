Start up al femminile, tanti trucchi e nessun inganno

Nuovo appuntamento del format di Confindustria Alto Milanese per imprenditori, startupper, manager e tutti i curiosi di conoscere realtà diverse in un clima informale e aggregativo. Ad organizzare l’incontro il Gruppo Giovani Imprenditori insieme al Collegio dei Capitani e delle Contrade di Legnano.

Una collaborazione tra due promotori solo all’apparenza lontani. Nulla infatti come il Palio ha raccontato nel tempo e può raccontare Legnano, perché niente trasmette appartenenza come la tradizione. La stessa tradizione che nasce e si tramanda nelle mura delle aziende. Il valore più importante, quello che sopravvive ai fondatori, e permette a un’impresa di rigenerarsi.

“Grazie a testimonianze di grande motivazione e contaminazione – commenta Silvia Paganini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese – vogliamo parlare di come sta cambiando, grazie all’innovazione e alle nuove tecnologie, il mondo in cui viviamo, a partire da quello delle imprese. La nostra sfida è quella di farlo con leggerezza. E lo facciamo entrando nella comunità,Contrada dopo Contrada. Passione, relazioni, condivisione e ruoli: in fondo la vita di un’azienda non è così diversa da quella del Maniero!”.

Protagoniste della serata, che si svolgerà il 10 settembre a partire dalle ore 18.30 al Castello di Legnano

Cristina Fogazzi @estetistacinica: Cristina Fogazzi ha iniziato la sua carriera con un blog (estetistacinica.it), che è poi diventato una startup e un marchio di prodotti skin care (VeraLab), che ha aumentato in poco tempo il suo giro d’affari del più 300%. Dai 30 mila euro di fatturato del 2015, ai 150mila euro di vendite nel 2016, i prodotti

dell’Estetista Cinica sono passati a 6,8 milioni nel 2018, fino agli 8,7 milioni a maggio 2019.

Veronica Benini @spora: Esperta di comunicazione e consulente strategica in marketing al femminile, Veronica Benini lavora per aziende e piccole imprenditrici. Tiene corsi on line, consulenze dal vivo, produce un’agenda planner

e organizza gli eventi d’ispirazione ed empowerment femminile 9Muse. La Spora è stata tra i primi sostenitori di Cristina Fogazzi contribuendo con i suoi consigli al successo dell’Estetista Cinica. Modera @Egidio_Alagia