Sulla Via Francisca: tappa a Magenta

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Magenta.

Nota per essere stata il primo tassello della storia dell’unificazione nazionale, ancora oggi Magenta è ricordata soprattutto per la sua famosa battaglia qui combattuta il 4 giugno 1859. La Via Francisca del Lucomagno passa per le sue frazioni Ponte Vecchio e Ponte Nuovo.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Magenta:

Pietro Pierrettori è presidente della Pro Loco di Magenta

Incontriamo il sindaco Chiara Calati

Tino Malini è titolare della libreria La Memoria del mondo

Incontriamo don Giuseppe Marinoni, parroco di Magenta

Lasciamo Magenta pronti alle prossime tappe della via Francisca