Trovato in un albergo il cadavere di un culturista di 23 anni

È morto a Padova il culturista Davide Pozzi, 23 anni, di Varese.

Lo ha trovato questa mattina, lunedì 23 settembre, in una stanza di albergo una donna di 44 anni che ha subito chiamato i soccorsi: inutile l’intervento dei medici, dato che l’uomo era già morto.

Il body builder, molto conosciuto nell’ambiente, era in Veneto per partecipare ad un concorso internazionale tenutosi nel week-end alla Fiera di Padova. Le autorità hanno disposto l’autopsia per verificare le cause del decesso.