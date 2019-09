Visita alla dimora di Franco Rognoni

Sabato 14 settembre (ore 10-13/15-18), per la chiusura della mostra dedicata a Franco Rognoni in corso a Palazzo Verbania dal 18 maggio, si terrà «La casa di Franco Rognoni.Visita alle stanze dipinte».

Un invito, a cura di Stelio Carnevali, volto a scoprire l’abitazione (Verbanetta, in via Sant’Onofrio 1) in cui l’artista ha vissuto sviluppando il suo estro: durante la giornata, infatti, è prevista una visita guidata esclusiva alle camere della sua dimora di Luino, dipinte negli anni in ogni angolo e superficie, con un intervento ambientale di grande poesia.

Info e prenotazioni: Infopoint Palazzo Verbania 0332 530019