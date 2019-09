Volandia per le scuole

Dopo dieci anni d’attività, dopo dieci anni a raccontare la storia e la passione aeronautica varesina e lombarda a due passi dai luoghi in cui è nata, Volandia si dimostra una realtà solida, in grande crescita e capace di attrarre più di 150 mila visitatori ogni anno.

Gli oltre 250 mila m² di superficie complessiva del museo preservano ed espongo alcuni dei velivoli più iconici della storia dell’aviazione mondiale, ma anche automobili da sogno, locomotive, carrozze e tanto altro.

Uno spazio decisamente ampio ed un’esposizione completa e di grande valore storico/culturale permettono dunque al Parco e Museo del Volo Volandia di offrire pacchetti formativi che affiancano alla visita della struttura e della sua collezione laboratori, attività didattiche, approfondimenti e il content and language integrated learning. Le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla visita guidata delle sezioni aeronautiche – obbligatoria e della durata di circa un’ora e mezza -, potranno usufruire di un’offerta che tiene conto delle specifiche esigenze legate all’età ed al grado di istruzione dei visitatori, fornendo una panoramica sul mondo dell’aeronautica e dei trasporti in generale.

Tante le novità: un nuovo Padiglione dell’Astronomia e dello Spazio che ha affiancato a proposte di grande attrattiva – come “Impariamo a viaggiare come i piccoli astronauti”, che consente ai visitatori più piccini, appositamente equipaggiati con tute e caschi spaziali, di vestire i panni di novelli astronauti – nuovi laboratori e attività didattiche, oltre ad un “AstroQuiz” – con premio finale – che sarà occasione per i ragazzi di saggiare le nozioni apprese durante la giornata.

Novità assoluta anche un’intera settimana di marzo che il parco-museo dedicherà alla presentazione delle professioni aeroportuali per ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori.

Negli storici edifici delle officine Caproni 1910, ingegneri e tecnici terranno specifiche lezioni tematiche ed illustreranno le attività che si svolgono in uno degli aeroporti più movimentati d’Europa. Non solo aeronautica, astronautica e trasporti, ma anche educazione ambientale: Volandia, in collaborazione con il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, organizza giornate all’insegna dell’archeologia industriale ed alla scoperta delle bellezze naturalistiche del Parco del Ticino. Sarà possibile quindi coniugare una mattinata nel più grande museo aeronautico italiano con un pomeriggio nella vicina brughiera che ne fa da cornice.

Gli Open Day per gli insegnanti – con accesso gratuito anche alle loro famiglie – si svolgeranno sabato 12, sabato 19 e domenica 27 ottobre, dalle ore 14.45 alle ore 19.