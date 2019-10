Ad Assago diecimila delegati di Cgil, Cisl e Uil

Mercoledì 9 ottobre al Forum di Assago si svolgerà l’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati di Cgil, Cisl e Uil dal titolo “Dalle parole ai fatti”. Attesi circa diecimila lavoratrici e lavoratori che discuteranno di lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni. L’appuntamento è alle ore 9.30 in via Giuseppe Di Vittorio, 6. L’iniziativa che dà seguito al percorso iniziato lo scorso gennaio con la definizione della piattaforma unitaria “Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per il futuro del Paese” e proseguito con le numerose mobilitazioni dei mesi scorsi.

Ai lavori parteciperanno i segretari generali delle tre confederazioni Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.