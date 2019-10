Arrestati i pendolari del furto, presi con un cane (rubato) nel bagagliaio

Avevano rubato monili d’oro, gioielli con pietre preziose e denaro per un valore complessivo di circa 70.000 euro. Come se non bastasse stavano viaggiando con targa clonata e nell’ultimo raid compiuto avevano rubato anche un cagnolino che avevano rinchiuso per l’intero viaggio nel bagagliaio dell’auto. Ma l’ultimo colpo di una banda di “pendolari” li ha portati in carcere.

I tre malviventi, fermati nel torinese, tutti pluripregiudicati e recidivi, sono stati arrestati e sono stati associati alla casa circondariale di Ivrea. I poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Novara li hanno fermati sull´autostrada A4 dopo un inseguimento.

I furti avvenivano in provincia di Bergamo e Monza. I proprietari della piccola “Briciola”, invece, hanno potuto riabbracciare il proprio cucciolo il giorno stesso.