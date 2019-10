Il consiglio comunale approva il piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima

«Siamo qui per definire un punto di partenza rispetto a un tema estremamente rilevante e delicato. Quello che votiamo oggi è un impegno e una traccia di come l’Amministrazione Pubblica si deve muovere per arrivare a degli obiettivi, come la riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030, e con quali azioni il Comune vuole agire. Oggi portiamo in approvazione l’aggiornamento del Patto dei Sindaci e insieme ad esso i nostri intendimenti politici»: il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici ha così descritto le finalità del consiglio comunale di giovedì 24 ottobre.

All’ordine del giorno, il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e l’approvazione del PAESC, il Piano d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile.

«Approvare le azioni definite affinchè l’energia sia disponibile a costi sostenibili per tutta la cittadinanza e per far sì che le alterazioni del clima non danneggino economia ed ecosistemi»: con queste parole l’assessore all’Ambiente, all’Urbanistica e alle Attività Produttive Walter Pierluigi Milanesi ha aperto e introdotto la riunione che ha presentato il Piano d’Azione, previsto dal Patto dei Sindaci, definito dal Comune di Caronno Pertusella nell’ottica dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale. L’adesione del comune varesino al Patto dei Sindaci, con il quale la Commissione Europea ha definito gli orizzonti da perseguire in termini di mitigazione, adattamento e accesso all’energia per contrastare la povertà energetica e sostenere il diritto all’accesso all’energia per tutti, è avvenuta in prima istanza nell’aprile del 2010, con la trasmissione agli organi superiori del PAES, il Patto d’Azione per l’Energia Sostenibile, nel giugno 2012. Il rinnovo dell’adesione al Patto è avvenuto il 25 maggio 2017 con la conseguente trasmissione del PAESC, Piano d’Azione a cui si aggiunge la voce “Clima”, da effettuare entro la scadenza fissata dall’Unione Europea al 25 ottobre 2019.

Il Patto dei Sindaci prevede come obiettivo principale la riduzione del 40% entro il 2030 delle emissioni di CO2, a livello locale e nazionale, e dei consumi in termini assoluti del 22% circa, incrementando la sostenibilità energetica complessiva e minimizzando i consumi elettrici totali. E’ stato quindi presentato il Piano d’Azione del Comune di Caronno Pertusella: 5 sezioni che prevedono la definizione delle strategie di adattamento e mitigazione, l’inventario standard delle emissioni relativi all’anno di base 2007, la valutazione dei rischi climatici e delle vulnerabilità e le azioni previste per la mitigazione e l’adattamento, strade da percorrere per contrastare i cambiamenti climatici in atto. Sono state definite in tal senso 21 azioni di mitigazione finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali, con interventi sulle opere pubbliche presenti e future per un miglioramento dei consumi energetici, produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e riduzione dei consumi energetici e termici per il settore residenziale e terziario, escludendo al momento i consumi industriali. Sono state quindi delineate 6 azioni concrete di adattamento con la finalità di aumentare la resilienza della comunità territoriale e dell’ambiente sociale ed economico rispetto ai cambiamenti climatici, individuate in base alle vulnerabilità locali fisiche, ambientali e socio-economiche, da mettere in campo per un utilizzo corretto delle risorse territoriali. E’ stato stimato a tal proposito un budget pubblico e privato, che comprende il periodo dalla “baseline” del 2007 all’anno 2030, di circa 93,7 milioni di euro per effettuare tutte le azioni e le opere necessarie previste dal PAESC, anche se la cifra resta puramente indicativa.

Una carrellata di presentazione di dati sulle anomalie climatiche e sul riscaldamento globale, basati sugli studi analitici compiuti da Regione Lombardia, è stata il “punto di partenza necessario per cominciare a sviluppare una serie di riflessioni con l’amministrazione comunale e la cittadinanza allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal Patto dei Sindaci” come affermato dall’assessore Milanesi. Alla presentazione tecnica del PAESC di Caronno, tenuta dalla dottoressa Chiussi, ha fatto seguito come da prassi la votazione finale del Consiglio. Due i punti da decretare: l’approvazione del nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima e l’immediata esecutività dell’atto per permettere la presentazione dello stesso PAESC comunale all’Unione Europea entro la scadenza del 25 ottobre 2019.

Entrambe le voci hanno ottenuto il voto all’unanimità del Consiglio Comunale, con 13 voti su 13 favorevoli. Ogni due anni il Piano d’Azione dovrà essere monitorato, e potranno essere aggiornate le priorità in base alle condizioni esterne: il Piano d’Azione, come vuole la Commissione Europea, è infatti uno strumento flessibile che potrà eventualmente subire modifiche nei prossimi anni, con l’obiettivo primario di garantirne l’efficacia.