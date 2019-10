Consulenti del lavoro protagonisti alle Ville Ponti

Doppio appuntamento con l’Ordine dei consulenti del lavoro in questa settimana nelle sale del Centro congressi Ville Ponti. Domani, martedì 22, con inizio alle 15, si terrà un convegno sul tema “L’attivazione dei tirocini in Regione Lombardia“. Giovedì invece, a partire dalle 14.30, è convocata l’assemblea provinciale dello stesso Ordine dei consulenti del Lavoro di Varese. Nell’occasione è anche previsto un momento di approfondimento su “La mediazione in ambito civile, commerciale e nei conflitti aziendali”.