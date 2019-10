Domenica di passione per personale e utenti del pronto soccorso

«13 ore in PS di Saronno seppure in codice verde sono inaccettabili. Non si può lasciare un medico da solo a gestire emergenze di ogni tipo in una città di 40.000 abitanti in una Domenica pomeriggio. Chi dispone dell’organizzazione della struttura ospedaliera dovrebbe profondamente vergognarsi».



Si è sfogato così sulla pagina social di Saronno un utente che ha trascorso la giornata di domenica in attesa di assistenza.

Nella sua denuncia, l’amarezza per un’organizzazione considerata inadeguata alla città di riferimento.

L’Asst Valle Olona, però, smentisce che di guardia ci fosse un solo medico. Il problema, riscontrato dall’utente ha avuto una diversa causa: nel pomeriggio, infatti, una concentrazione di casi gravi e gravissimi ha creato indubbiamente qualche rallentamento nella gestione dei casi meno critici come i verdi.

In particolare, nel giro di qualche ora, i medici hanno dovuto intervenire per salvare 4 persone arrivate in codice rosso e ben 9 in codice giallo. Tutti casi, soprattutto quelli più gravi dove si rischia la vita, hanno richiesto particolare attenzione e cura.

Il problema dell’intasamento dei pronto soccorso è abbastanza generalizzato con molti reparti sotto pressione nella gestione dell’utenza, soprattutto durante i picchi influenzali. Poi c’è il tema della mancanza di medici e i pronto soccorso, reparti sempre sottoposti a turni impegnativi, sono quelli che conoscono il maggior turn over. Tutte questioni ben presenti sia alla direzione strategica dell’Asst Valle Olona ma soprattutto ai vertici regionali che cercano soluzioni adeguate per risolvere un problema cronico e diffuso in tutta la Lombardia.