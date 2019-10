Due titoli imperdibili per la biblioteca scolastica e per quella di casa

Siamo nel pieno della settimana di #ioleggoperché e in libreria c’è un bel viavai di genitori e nonni che acquistano i libri per le biblioteche scolastiche di figli e nipotini.

Per questa settimana ho scelto di parlarvi dell’albo illustrato di Silvia Speranza e il poliziesco per ragazzi che tende alla graphic novel di Irene Spini, visto che li ho consigliati per le biblioteche scolastiche rispettivamente per l’ultimo anno della materna e primo anno della primaria il primo e per la secondaria di primo grado il secondo.

FRULLATO

Illustrato da Virginie Soumagnac e scritto da Silvia Speranza (in foto con me in Libreria) è la storia di Michele che voleva un animaletto da compagnia. Invece i suoi genitori gli hanno portato a casa un “coso” che è un insieme di tanti animali: un frullato! Ha le unghie di un gatto, i denti aguzzi di un cane, le orecchie lunghe di un lupo. Ma che razza di animale è?

Frullato è Giorgia, la sua sorellina che, nonostante sia un terremoto, alla fine del libro Michele imparerà ad amare.

Un albo da sfogliare insieme ai fratellini minori.

Frullato

di Silvia Speranza

ed. Zoolibri, Cartonato – € 16

SELENE PASCAL, AGENTE IN PROVA

Selene Pascal si è appena trasferita a Milano. È un agente in prova per le forze di Polizia un po’ imbranato e ha una sorella invadente di nome Noemi. Dovrà risolvere due casi e districarsi in mezzo a una sorella da gestire, il gioco d’azzardo e la violenza di genere.

La storia scritta da Irene Spini e illustrata da Alessandro Baronciani, è un poliziesco per ragazzi incalzante. Per ragazzi impavidi.