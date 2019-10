Tre titoli “da paura”, tra zucche, fantasmi e pipistrelli

Siete pronti per festeggiare Halloween? Avete scelto un vestito da fantasma o da vedova nera da indossare? Una zucca da svuotare e qualcuno da spaventare?

Non vi rimane allora che scegliere un libro da brivido per completare in bellezza la serata.

MORTINA

Per i piccolini “Mortina” è la simpaticissima bambina-zombie creata da Barbara Cantini.

Mortina non può giocare con gli altri bambini vivi a causa della sua condizione.

La notte di Halloween invece si mischia insieme agli altri bambini travestiti e finalmente trova degli amici!

Il primo volume è “Mortina, una storia che vi farà morire dal ridere”, “Mortina e l’odioso cugino” è il secondo, “Mortina e l’amico fantasma” il terzo, “Mortina e la vacanza al lago mistero” il quarto. “Gioca e crea con Mortina, una notte spaventosamente divertente” è l’ultimo uscito della serie.

Le illustrazioni sono deliziose e i testi da morire dal ridere.

Da innamorarsi a prima vista.

Gioca e crea con Mortina, una notte spaventosamente divertente”

di Barbara Cantini

ed. Mondadori – € 14

dai 5 anni

ROLANDO DEL CAMPOSANTO, DUE FANTASMI DA SALVARE

Per i più grandi bisogna per forza leggere “Rolando del camposanto, due fantasmi da salvare”, il primo romanzo per ragazzi del bravissimo Fabio Genovesi (messaggio per i grandi: dopo che l’ha letto vostro figlio, rubatelo di nascosto e leggetelo anche voi!).

Rolando vive nel cimitero insieme a suo zio che fa il guardiano. Non ha amici e i compagni lo evitano accuratamente.

Una notte, tra le lapide, appaiono Marika e Mirko Gini e Rolando trova due amici della sua età. Ma Marika e Mirko sono due fantasmi e presto spariranno nel grande buco. Rolando per salvarli deve addentrarsi sul Monte Pupazzo fino al Buio Nero per trovare la Cosa Rossa entro la mezzanotte del giorno dopo.

Un’avventura matta e irriverente con personaggi indimenticabili che amerete dalla prima all’ultima parola.

“Rolando del camposanto”

di Fabio Genovesi

ed. Mondadori – € 16

dai 10 anni

LA CASA DEI FANTASMI

Per i ragazzi dalla terza media in su invece “La casa dei fantasmi” di John Boyne è una “British ghost story” inquietante al punto giusto.

Eliza Caine rimane orfana e diventa istitutrice di Isabella ed Eustace in una grande casa all’interno della quale non regna il silenzio. Un’entità feroce e spietata vuole imporsi alla donna per impedirle di occuparsi dei bambini. Brividi mozzafiato e qualche risata per stemperare il pathos. La casa dei fantasmi, John Boyne, Rizzoli € 18,00 Dai 14 anni