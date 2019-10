A ciascuno la sua esplorazione: “Il sogno di ditino” e “Ti ho visto”

Tra le novità arrivate questa settimana in libreria ne ho scelte due. “Il sogno di ditino”, per i più piccoli, è un albo illustrato che mi ha incuriosito sfogliando il catalogo di Bacchilega junior e ho subito ordinato. E poi c’è Ti ho visto, libro che mi è arrivato assieme alle novità di Pelledoca, casa editrice presente sul mercato editoriale dal 2017 e che si è subito distinta per la qualità dei testi e la bellezza dei libri.

IL SOGNO DI DITINO

Scritto e pensato dalla talentuosa Elisa Mazzoli e illustrato da Marianna Balducci è un libro adatto ai più piccini. Ditino vola, fa il bagnetto, si nasconde, tocca esplora e fa cucù.

Un libro perfetto dall’anno e mezzo di età, quando la voglia di esplorare è grande e le prime autonomie si fanno sempre più sicure.

È bello leggerlo ad alta voce al vostro bimbo e vedere come sorride quando scopre che anche il suo ditino può essere protagonista.

Il sogno di Ditino, Elisa Mazzoli. Bacchilega Junior. Euro 8,00.

TI HO VISTO

Sara Colaone, scrittrice, fumettista e illustratrice, pubblica una storia mista: è un romanzo ma anche una graphic novel e un illustrato. Meraviglioso.

Luce, dodici anni, brutti voti e un taglio di capelli assurdo, finisce una settimana in montagna a Plan da nonno Gianni. Lì pare si aggiri una creatura enorme e pericolosa. Oltre a questo, anche il nonno non è più lo stesso e si comporta in modo strano.

“Ti ho visto” racconta con una scrittura scorrevole e fresca le paure e le scoperte di un’adolescente che affronta i cambiamenti della vita.

Un libro che si legge, si guarda, si mangia con gli occhi.

Pelledoca editore si supera creando un formato più grande che richiama le graphic novels e una copertina in brossura che non toglieresti mai dalla vetrina della libreria.

Dagli 11 anni.

Ti ho visto, Sara Colaone. Pelledoca editore. Euro 18,00.