Libri per bambini e ragazzi, tra magia e fantasia

Nei panni della strega di Halloween mi sono trovata benissimo ma è ora di scendere dalla scopa e tornare con i piedi per terra per scegliere altri due libri da leggere.

Affinché il passaggio non sia troppo traumatico proporrei di rimanere nel mondo della fantasia e della magia.

L’IMPERO DELLA FANTASIA

Per i più piccoli torna il Gentil Topo più amato dai bambini con “L’impero della Fantasia”.

Edito come sempre da Piemme, Geronimo Stilton ci propone un’altra straordinaria avventura nell’Impero della Fantasia, trasformato da un mago malvagio in una terra desolata (per i grandi: avete mai letto “La terra desolata” di T. S. Eliot? Un classico da acquistare col testo inglese a fronte).

Una compagnia di eroi guidati dalla principessa Alina e da un valoroso cavaliere avrà il compito di far rinascere l’antico impero.

Con L’impero della Fantasia si inaugura una nuova saga fantasy firmata Geronimo Stilton.

All’interno del libro puzze e profumi rendono il libro interattivo e divertente.

“L’impero della Fantasia”

di Geronimo Stilton,

Ed. Piemme – € 23,00

Dai 6 anni

MAGIA: IL LIBRO DEI SEGRETI DI MERLINO

Per i più grandi un illustrato. Generalmente più i bambini crescono, meno illustrati vengono loro regalati. Non c’è niente di più bello di un libro da guardare e da scoprire come “Magia. Il libro dei segreti di Merlino”.

Rizzoli propone un manuale con immagini meravigliose da sfogliare con alcune parti pop-up con lettere da aprire e leggere, finestrelle da alzare, trucchi da imparare per diventare un mago bravo come Merlino.